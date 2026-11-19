Екип на Федералното бюро за разследване на САЩ (ФБР) е пристигнал в Гърция във връзка с проверка на дейността на бившия американски посланик в Атина Кимбърли Гилфойл. Действията са свързани с подготвяно разследване в Конгреса на САЩ.

По информация на медията американските агенти се намират в страната от миналата седмица. Засега няма подробности за конкретните им действия, нито кога се очаква да приключи работата им. Гилфойл напусна дипломатическия пост през октомври по искане на Белия дом след публикации за предполагаеми нарушения на етичните правила и нерегламентирани контакти с представители на бизнеса. Тя категорично отхвърли обвиненията и заяви, че ще защитава репутацията си.

Междувременно влиятелният конгресмен от Демократическата партия Робърт Гарсия е изпратил писмо до бившия посланик с настояване да запази всички документи, които биха могли да бъдат използвани при бъдещи парламентарни разследвания.

Сред проверяваните твърдения е информация, че Гилфойл е поискала 100 000 долара от дарител на Републиканската партия срещу осигуряване на достъп до високопоставени представители на американската администрация.

По-рано „Уолстрийт джърнъл“ публикува серия от разследвания за действията ѝ преди и по време на дипломатическия мандат. Според изданието на вечеря в Атина през март Гилфойл е заявила, че Вашингтон разполага с възможности да влияе върху смяната на правителства, включително в Гърция. Медията съобщи и за нейни контакти с гръцки бизнесмени, както и за присъствие на лобист на част от дипломатическите ѝ срещи. Бившият посланик оспори тези твърдения и отрече да е извършила нарушения.

Кимбърли Гилфойл пое дипломатическата мисия на САЩ в Атина през ноември 2025 г. Тя е бивша годеница на Доналд Тръмп-младши и бивша съпруга на калифорнийския губернатор Гавин Нюсъм.