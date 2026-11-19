Запознах се с кандидатите за членове на ВСС от парламентарната квота - те всичките са партийни. Гледали сме ги като министри - политически лица са. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов от кулоарите на парламента.

Според него няма независими лица в парламентарната квота за ВСС. "Виждам по коридорите как "Продължаваме Промяната" и "Демократична България" се договарят с "Прогресивна България" за ВСС. С нас никой не е разговарял и ние не сме говорили с никого", каза той.

На въпроса кои ще бъдат избрани за членове лидерът на ГЕРБ посочи имената на бившия министър на вътрешните работи Емил Дечев, бившия правосъден министър Андрей Янкулов, Таня Радуловска и Веселин Вучков.

Според Борисов темата за атаките с дронове също трябва да бъде на дневен ред. Лидерът на ГЕРБ коментира изказването на министъра на отбраната Димитър Стоянов, че дроновете в Черно море са руски или украински. „И децата знаят, че дроновете са руски”, каза Борисов и допълни: „Имаме славна българска армия, първи сме в Европа по брой на висшите чинове. Ще изкарат корабите и системите и ще потопят пиратите. Ако не могат, ще поискат английска или френска фрегата”.