Напрежение в столичния квартал „Младост”, след като без предупреждение е заграден общински терен и са изсечени десетки дървета. Живеещите в блок 326 алармират за стартирал мистериозен строеж.

Става дума за 7 декара общинска земя. Около поляната вече са издигнати строителни огради, на които няма информационни табели.

Въпреки дългогодишните протести и предишни оспорвани проекти за спортни зали на същото място, на терена вече са влезли багери, а растителността е премахната.

Жителите на района казват, че не са били предупредени.

„Проблемът е, че всичко се прави тайно. Няма никаква информация за този строеж. Дойдоха много на бързо на 12 ноември, оградиха всичко и започнаха да изсичат дървета, в които имаше и птици. След това се оказа, че тежките машини ще минават от тук. Това е с разрешение на кмета Кукурин. Пак изсякоха дървета. От другата страна също ще минават тежки машини”, каза една от протестиращите.

„Целият този обект е зона „Младост-център“, която е един от последните апетитни терени в този квартал. По устройствения план на София беше предвидено, че това е парк. Постепенно бяха променени предназначенията. В крайна сметка тук е предвидено изграждането на спортна зала”, обясни друга протестираща.

Протестиращите се притесняват, че няма да има достатъчно отстояние от домовете им.

Репортер: Пламена Димитрова