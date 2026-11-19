Европейският съюз постигна споразумение за отлагане с две години - до 2029 г., на прилагането на законодателството за ограничаване на емисиите на метан, гласи съобщение на Съвета на ЕС.

Постигнатият компромис ще даде на индустриалните компании още една година за подготовка в сравнение с предишното споразумение между Европейската комисия и държавите членки. ЕП, чието одобрение беше задължително, настояваше за тригодишно отлагане, но след продължителни преговори между трите институции на ЕС срокът беше съкратен на две години.

„Постигнахме прагматичен баланс, като отговорихме на напрежението на енергийния пазар, запазвайки водещата роля на ЕС в намаляването на емисиите“, заяви ирландският министър по въпросите на климата Дара О’Брайън, чиято страна в момента председателства на ротационен принцип Съвета на ЕС.

Законодателството среща силна съпротива от производителите на изкопаеми горива, начело със САЩ.

Правилата предвиждат операторите на енергийни съоръжения редовно да проверяват оборудването си, да измерват емисиите на метан, да ограничават течовете и да ремонтират неизправната инфраструктура.

От 1 януари 2029 г. вносителите на природен газ, петрол и въглища ще трябва да декларират емисиите на метан, свързани с доставките им, и да проверяват дали при добива се спазват европейските стандарти.

Още през лятото Европейската комисия смекчи прилагането на законодателството, като препоръча на държавите членки да се въздържат от налагане на предвидените глоби за неспазване на задълженията за докладване до края на 2029 г.

Метанът е силен парников газ и вторият по значение фактор за глобалното затопляне след въглеродния диоксид. Той няма мирис и цвят и се отделя основно от животновъдството, сметищата и инфраструктурата за добив и транспорт на петрол и природен газ. Метанът има значително по-силен затоплящ ефект от въглеродния диоксид, но се задържа в атмосферата за по-кратко време.