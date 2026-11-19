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След акцията в Пловдив срещу организацията, самоопределяща се с наименованието „Ку-клукс-клан“, днес прокуратурата и службите ще дадат повече информация по случая. Според първоначалните данни става дума за организирана расистка структура, действала в града и региона повече от година и половина.
Общо 11 души са привлечени като обвиняеми за участие в крайнодясна организация, проповядваща дискриминация, насилие и омраза. Сред тях има четирима непълнолетни на 16 и 17 години.
Редактор: Мария Барабашка