След акцията в Пловдив срещу организацията, самоопределяща се с наименованието „Ку-клукс-клан“, днес прокуратурата и службите ще дадат повече информация по случая. Според първоначалните данни става дума за организирана расистка структура, действала в града и региона повече от година и половина.

Общо 11 души са привлечени като обвиняеми за участие в крайнодясна организация, проповядваща дискриминация, насилие и омраза. Сред тях има четирима непълнолетни на 16 и 17 години.