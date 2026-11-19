Ще се промени ли глобалната архитектура за сигурност след срещата между Доналд Тръмп, Владимир Путин и Си Дзинпин? Възможно ли е да се изправим пред нова Ялта? Темата коментираха в предаването „Здравей, България” журналистът и анализатор Зорница Илиева и военният експерт Ивайло Иванов от Съюза на офицерите от резерва „Атлантик”.

Според Зорница Илиева срещата е безпрецедентна, защото за пръв път след Ялтенската и Потсдамската конференции ще разговарят представителите на трите най-силни държави в света. „Резултатите едва ли ще са такива, каквито се предполагат. Те не са като Чърчил, Сталин и Труман, които са се срещнали като победители и са си преразпределили сферите на влияние”, коментира Илиева. Тя напомни, че срещата е част от форума на Тихоокеанското икономическо сътрудничество. Освен това САЩ, Китай и Русия имат различни интереси, а условията са съвсем различни сравнение с периода след Втората световна война.

„Добрата новина е, че не сме 1945 година. И не бих казал, че това е среща на трите най-силни държави, защото третата в тази група - Русия, нито е сериозна икономическа, нито политическа сила в момента, тъй като е в изолация, а руският президент е със заповед за издирване от Международния наказателен съд”, каза Ивайло Иванов.

Според него тримата лидери искат да получат различни неща. „Американският президент иска да бъде отклонено вниманието от разгромяващата загуба на междинните избори и от огромните вътрешнополитически проблеми, които го преследват. Той направи заявката да говори за възобновяване на контрола върху стратегическите ядрени оръжия. Китай категорично отказва да участва в подобни разговори, твърдейки, че има твърде малко стратегически ядрени оръжия. За Си Дзинпин срещата е потвърждение на глобалния статут на Китай и ролята му като втора глобална сила. За Путин тази среща е възможност да демонстрира, че Русия отново е велика сила, но проблемът е, че той самият е най-неуверен в това. Малко преди пристигането му в Китай, руски стратегически ядрени бомбардировачи кацнаха във Виетнам като сигнал към държавите в Югоизточна Азия, че Русия все още е велика сила, което подсказва именно тази неувереност на руската страна. Другите двама лидери нямат нужда от подобна демонстрация", коментира Иванов.