Близо 50 представители на българската култура, изкуство и наука бяха отличени с наградите „Златен век“ на Министерството на културата. Сред наградените са диригентът Найден Тодоров, историкът проф. Пламен Митев, актьорът Иван Савов и редица утвърдени имена от киното, литературата и музиката.

Отличията бяха връчени от министъра на културата Евтим Милошев на церемония в Националната галерия - Двореца в София. Събитието беше посветено на Деня на народните будители и събра творци, преподаватели, музейни специалисти и представители на културни институции.

Най-високото отличие - „Златен век“ с огърлие, получиха маестро Найден Тодоров и проф. Пламен Митев, специалист по история на Българското възраждане, който тази година отбелязва своята 70-годишнина. Със „Златен век“ - звезда бяха удостоени писателят и кинодраматург Чавдар Шинов, режисьорите Боряна Пунчева, Елдора Трайкова и Киран Коларов, актьорът Иван Савов, археологът Петър Калчев и историкът Димитър Пиронков.

Снимка: Министерство на културата

Сред носителите на почетния знак „Златен век“ - печат на Цар Симеон Велики, в златната му степен, са музикантите Михаил Йосифов и Велислав Стоянов, хореографът Асен Наков, изкуствоведът Пламен Петров и дългогодишният музейен специалист Стефан Стефанов. Отличен е и писателят и драматург Кольо Колев по повод 100-годишнината му.

Със сребърната степен на отличието бяха наградени писателите и журналисти Иван Вълов и Костадин Златков, сценаристите и режисьори Татяна Пандурска и Вергиния Костадинова, журналистката Ивайла Чаушова, както и представители на музейните и художествените среди.

Министерството на културата отличи с плакети за принос към културата още писатели, журналисти, дипломати и творци, сред които Захари Йорданов, Нели Недева, Николай Шопов, Бойко Коцев, Иван Тонев и Пенчо Кунчев.

Признание получиха и културни институции и състави. Сред тях са Държавна агенция „Архиви“, Националният военноисторически музей, който отбелязва 110 години от основаването си, Регионалният исторически музей в Силистра и Хорът на пловдивските момчета „Стефка Благоева“, навършващ половин век.

По време на церемонията министър Евтим Милошев подчерта, че отличията са израз на държавната признателност към хората, посветили живота си на изкуството и духовността. По думите му будителството не се изчерпва с един празничен ден, а е дългогодишна мисия. „Будителите не са само в учебниците по история и литература. Будителите са сред нас“, заяви Милошев.

Церемонията беше съпроводена от музикални изпълнения на възпитаници на Националното музикално училище „Любомир Пипков“. Сред гостите бяха и заместник-министрите на културата Пламен Славов, Марина Василева и Зорница Грекова.