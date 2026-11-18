Започва основният ремонт на „Челопешко шосе“ в район „Кремиковци“. Първият етап обхваща 1,7 км от пътя – от надлеза на Софийския околовръстен път до моста над река Лесновска при кв. „Челопечене“. Строителните дейности ще продължат 120 календарни дни при благоприятни метеорологични условия. По време на ремонта движението в посока София ще бъде затворено, а автомобилите ще преминават двупосочно по източното платно.

Първата копка на обекта беше направена от кмета на София Васил Терзиев, който заяви, че ремонтът е част от поетапното обновяване на една от основните пътни артерии в северната част на столицата.

„За северната част на София и хората в район „Кремиковци“ „Челопешко шосе“ е основна връзка, която отдавна се нуждае от основен ремонт. Започваме с първите 1,7 км и подготвяме обновяването на следващите 3,7 км, които ще започнем следващата година, а третият участък се проектира“, посочи Терзиев.

Ремонтът на първия участък предвижда изграждане на изцяло нова конструкция на пътната настилка, като геометрията на съществуващото трасе ще бъде запазена. Ширината на пътните платна ще бъде между 7,5 и 8 метра, а средната разделителна ивица ще е 4,5 метра. Предвидена е и подмяна на съществуващите бетонови пътни прегради с нови ограничителни системи.

Заради липсата на канализация отводняването ще се осъществява повърхностно чрез наклоните на пътната настилка. Водата ще се отвежда през банкетите извън пътното платно към съществуващите отводнителни съоръжения.

Снимка: Столичната община

Строителните работи ще се извършват на четири етапа с временна организация на движението. Това съобщи заместник-кметът по строителството Емилиян Георгиев. За изпълнител на обекта е избрано ДЗЗД „Челопешко шосе – етап едно“, а строителният надзор се осъществява от „Софинвест“ ЕАД. Стойността на инвестицията е 3,47 млн. евро с ДДС.

Успоредно с работата по първия участък район „Кремиковци“ провежда процедура за избор на изпълнител за обновяването на следващите приблизително 3,7 км – от моста над река Лесновска до отклонението за кв. „Ботунец“. Очаква се строителството да започне през следващата година.

В този участък е предвидено преасфалтиране на двете платна по цялата им ширина, както и възстановяване на пътната основа там, където е необходимо. Ще бъдат ремонтирани и съществуващите тротоари в населените части на трасето, като ще се положи настилка от бетонов унипаваж.

Снимка: Столичната община

Проектът включва още понижаване на бордюрите при пешеходните пресичания, изграждане на тактилни ивици за хора със зрителни и двигателни затруднения, почистване и възстановяване на отводнителните окопи, както и полагане на нова пътна маркировка и поставяне на знаци.

За третия участък – около 2 км от бул. „Ботевградско шосе“ до Софийския околовръстен път – Столичната община вече е възложила изготвянето на проект за основен ремонт.

„Челопешко шосе“ е основна пътна връзка за кварталите „Челопечене“, „Кремиковци“, „Сеславци“ и „Ботунец“, както и за част от населените места в района. Пътят не е бил основно ремонтиран от изграждането си през 60-те и 70-те години на миналия век. С изпълнението на трите етапа се предвижда обновяване на общо около 7,4 км от трасето, подобряване на отводняването и осигуряване на по-безопасни условия за движение.