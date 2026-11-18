Увеличението на парите за здравеопазване с над 420 млн. евро не гарантира по-добри услуги за пациентите. Това е оценката на депутата от „Демократична България“ Катя Панева за бюджета за 2027 г. В ефира на „Денят на живо“ тя коментира и предстоящите промени в оценяването на хората с увреждания, финансирането на лечението на деца в чужбина и помощите за семействата.

„Това, че има повече средства в бюджета, не означава, че има по-добро разпределение на средствата. Не означава, че пациентът ще получи много по-качествена, бърза и адекватна здравна услуга, преди да влезе в болница. Не означава, че ще получи повече средства именно за профилактика“, коментира тя.

Панева обърна внимание, че за поредна година около 20% от средствата са предвидени за профилактика, като дялът е дори малко по-нисък спрямо предходния бюджет. Според нея управляващите са имали възможност да заложат конкретни политики в здравеопазването, но не са го направили.

Депутатът от „Демократична България“ коментира и предвидените промени в начина на оценяване на хората с увреждания. Според нея въвеждането на комплексна оценка и автоматичното прехвърляне на информация са добри предложения, но остава неясно как точно ще се извършва функционалната оценка.

„Към този момент функционалната оценка и самата методика са оставени за някакво бъдеще. Законът влиза в сила от 1 януари 2027 г., а в същото време Министерският съвет си дава шест месеца, за да изработи методиката“, посочи депутатът. Тя уточни, че от „Демократична България“ вече са внесли законопроекти за регулация на решенията на ТЕЛК и подкрепят мерките срещу злоупотребите. По думите ѝ обаче проверките трябва да се извършват по ясни критерии.

Икономистът представи предложение на парламентарната си група за промяна в Закона за семейните помощи за деца. То предвижда помощите за деца с увреждания да се актуализират автоматично в началото на всяка година - според увеличението на линията на бедност или размера на инфлацията. „Не трябва всяка година семействата да чакат и да разчитат на това какво ще реши властта и какви средства ще отдели. Една помощ трябва да има своята стойност. През 2023 г. тя е била една, а през 2026 г. покупателната ѝ стойност е коренно различна“, заяви Панева. Тя обясни, че средствата се използват за рехабилитация, медикаменти и медицински консумативи, необходими за грижата и развитието на децата.

Народният представител предлага и промяна в начина, по който се определя подкрепата за децата с 90 и над 90% увреждания. По думите ѝ в момента почти една трета от помощта им се удържа заради осигуряването на личен асистент. Предложението е средствата за личен асистент да бъдат отделени от месечната помощ, която получават децата.

Инициативите са били разгледани в Социалната комисия в Народното събрание. Първата от тях не е получила необходимата подкрепа, като гласуването е завършило с девет гласа „за“ и девет „против“. Панева изрази надежда, че позицията на част от депутатите ще се промени при разглеждането им в пленарната зала.