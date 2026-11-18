С критики и спор за предвидено непрозрачно харчене на пари Комисията за регионално развитие и благоустройство прие проекта на бюджет за 2027 г. на първо четене. Законопроектът беше одобрен след повече от три часа дебат.

Ресорният министър Иван Шишков увери, че всички пари са разчетени за ударно проектиране на пътища и магистрали, които да се реализират включително чрез публично-частно партньорство. От опозицията изразиха опасения и за разплащането на средства към общините, но Шишков заяви, че поема отговорност те да си получат парите по проектите.

Депутатът от „Демократична България” Стела Николова посочи, че увеличението е с 11 млн. евро, а инвестиционната програма и сега не е разплатена дори наполовина, което обрича общините сами да плащат проекти, предприети от държавата. „Предлагате 600 млн., които не знаем дали ще бъдат разплатени в срок”, заяви тя.

„Бюджет 2027 е бюджет на регионалния застой или регрес с непрозрачно харчене на средства”, коментира Йордан Терзийски от „Продължаваме Промяната”.

Критики отправиха и от ГЕРБ. „Едно е да си говорим, друго е разписаното в бюджета на нашето внимание. Заложеното в него е съвсем различно от това, което министър Шишков представя като информация”, заяви Николай Нанков от ГЕРБ.

Министър Иван Шишков отговори, че ведомството се е подготвило за важно стратегическо и ударно проектиране, така че при намиране на инвеститори още догодина да започне строителството на тези магистрали. „Това е бюджетът, който ще направи възможно България да има друга инфраструктура”, подчерта той. „Ще направим всичко възможно да стане чудото. Трябва да спазваме финансова дисциплина”, добави Шишков.