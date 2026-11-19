Народните представители ще обсъдят новото териториално деление на България и актуализирането на правилата за регионално планиране.



Идеята е от следващата година да се променят броят и териториалният обхват на регионите – и те да станат 4 – Столичен, Северен, Източен и Южен.



Новото райониране не променя административната карта – всички 28 области и общините запазват сегашните си граници. Промяната е на статистическо и планово ниво и е свързана с начина, по който се планира политиката и инвестициите и се събират регионални данни.