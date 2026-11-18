Промените в начина на разплащане в строителния сектор предизвика сериозни реакции при гласуването на закона в пленарната зала. Текстовете в преходните и заключителните разпоредби, които засягат строителния бизнес, срещнаха критики както от опозицията, така и от представители на бранша. Според заложените промени всички плащания между фирми, изпълнители и подизпълнители за строително-монтажни дейности ще трябва да се извършват само по банков път. Изискването ще важи и за покупката на материали, техника и свързаните с тях услуги, включително при авансови и частични плащания.

Кирил Кирезев извършва всякакъв тип ремонти. Ако промените влязат в сила, от догодина, той ще трябва да получава парите си само по банков път – както за големи обекти, така и за смяна на кранче или ключ за лампа.



„Със сигурност на по-възрастните хора ще им е трудно да отреагират и да започнат да плащат всичко с карта. Така че по-скоро мисля, че плащането в брой ще остане още доста време. По принцип имаме постерминал, който може да бъде донесен на обект”, смята строителят.

По същия начин Кирил ще трябва да се разплаща и в строителните складове. Някои клиенти не виждат проблем да плащат по банков път, но се опасяват, че така трудно ще намират майстор за дребни ремонти.

„За дребни, елементарни ремонти не мисля, че е необходимо това да се налага със закон. Съвсем спокойно могат да продължат кешовите плащания, без това да вкарва изпълнителя и възложителя в закононарушение. Защото реално това ще се случи”, смята клиентът Кирил Тупаров.



От бранша определят законопроекта като безпрецедентна регулация, която ги поставя в неравностойно положение.

„Ние ли сме най-рисковият сектор? Считаме, че това не е така. Има и други сектори в държавата, които са с не по-малък риск. На практика това ще доведе до изключително логистични проблеми, до невъзможност – особено за малките фирми – да изпълняват дейностите си така, както го правят в момента”, твърди инж. Любомир Качамаков, от Камарата на строителите в България.



Предложението е на Министерството на финансите, а целта - пресичане на „сивата икономика“ и укриването на данъци.

Ако законопроектът бъде приет, има предвидени санкции за нарушителите – от майсторите, през снабдителите на материали, дори и за клиентите.

От Министерството на финансите изпратиха позиция до NOVA, в която аргументират идеятта с необходимостта от промените с борбата със сивата икономика и укриването на данъци. Според ведомството строителният процес включва множество изпълнители, подизпълнители и доставчици, което създава сложна верига от финансови взаимоотношения.

„Когато плащанията между отделните участници се извършват в брой, възможностите за проследяване и проверка на финансовите потоци значително се ограничават“, посочват от министерството. По думите им това създава предпоставки за укриване на приходи, недекларирана заетост и използване на фиктивни разходи с цел намаляване на данъчните задължения.

От финансовото ведомство подчертават, че предложените промени предвиждат всички разплащания между участниците в строителния процес да се извършват по банков път или чрез други проследими електронни платежни инструменти. Целта е да се осигури „надеждна документална следа за извършените финансови операции“ и по-ефективен контрол върху декларираните приходи и реално извършените плащания.

Очакванията на министерството са мярката да ограничи укриването на данъци и осигуровки, да повиши финансовата дисциплина и да създаде по-равнопоставена конкурентна среда в строителния сектор.