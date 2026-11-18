Над 5 килограма амфетамин са открити в дамската чанта на жена при специализирана полицейска операция в София. Тя е проведена от сектор „Наркотици“ към Столичната дирекция на вътрешните работи. Това съобщи директорът на СДВР главен комисар Николай Пелтеков.

Акцията е резултат от активната работа на сектора и получена оперативна информация, според която жената снабдявала дилъри с наркотици за последващо разпространение.

Задържаната няма предишни криминални прояви, като до момента срещу нея имало единствено оперативна информация за подобна дейност, обясни Пелтеков. По думите му полицията провела различни оперативни мероприятия, след като получила първоначалните данни за нея, за да установи мястото, на което тя трябвало да получи наркотиците и впоследствие да ги предаде.

По информация на СДВР пликът с наркотичните вещества е открит в храст. Главният комисар обясни, че в някои случаи наркотиците не се предават лично от ръка на ръка от съображения за сигурност, така че да се прекъсне връзката между участниците в разпространението.

Пелтеков допълни, че както жената, така и мястото, на което били скрити наркотиците, са наблюдавани. Той допълни, че полицията разполага с достатъчно информация, която предстои да бъде документирана в досъдебното производство.

Количеството на задържания наркотик не е малко и отдавна не сме задържали такова количество Николай Пелтеков

Операцията е продължение на акция от вчера, при която е задържан 41-годишен български гражданин за разпространение на кокаин.