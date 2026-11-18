Северна Корея продължава да увеличава капацитета си за производство на материали, използвани за създаването на ядрени оръжия. Ново разширение на съоръжение за обогатяване на уран е установено в ядрения комплекс в Йонбьон, съобщи ръководителят на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси, цитиран от Reuters.

По думите му строителството на допълнителната част е започнало в средата на септември, а външните дейности са приключили до края на октомври. Разширението е част от последователните усилия на Пхенян да увеличи производството на високообогатен уран, който може да бъде използван за ядрени боеприпаси.

Информацията беше представена пред 35-членния Съвет на управляващите на МААЕ. Гроси посочи, че освен в Йонбьон Северна Корея продължава да експлоатира съоръжение за обогатяване на уран и в Кансън, разположен близо до столицата Пхенян.

Международните инспектори нямат достъп до севернокорейските ядрени обекти от 2009 г., когато властите в страната ги изгониха. Оттогава агенцията следи развитието на програмата основно чрез сателитни изображения.

Наблюденията показват активност и в реактора с мощност 5 мегавата в Йонбьон, който се използва за производство на плутоний - друг основен материал за ядрени оръжия. Според МААЕ съоръжението вероятно се намира в седмия си цикъл на облъчване на ядрено гориво. След приключването му отработеното гориво може да бъде преработено за извличане на плутоний. Установено е също, че друг реактор в комплекса - леководен - функционира от април 2026 г. Северна Корея вече е извършвала ядрени опити и продължава да развива инфраструктурата си за производство както на обогатен уран, така и на плутоний.