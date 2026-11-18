Възможностите за разкриване на нови директни самолетни линии от Полша до Варна и Пловдив обсъди министърът на туризма д-р Илин Димитров във Варшава с Иренеуш Раш, държавен секретар с ресор „Туризъм” в полското Министерство на спорта и туризма, съобщиха от ведомството. Сред разгледаните маршрути са Вроцлав – Варна, Познан – Пловдив и Гданск – Пловдив, както и увеличаване на полетите по съществуващите линии между София и полски градове.

Снимка: Министерство на туризма

Разговорите идват на фона на предварителни данни за ръст между 8% и 10% на полските туристи у нас през лятото на 2026 г. Черноморието остава сред най-предпочитаните дестинации за гостите от Полша, а Димитров и Раш са обсъдили нови съвместни кампании и бизнес събития за привличане на повече посетители.

„Наш приоритет е позиционирането на България като конкурентна целогодишна европейска дестинация. Важно е да насърчим контактите между летищните оператори, авиокомпаниите и туристическия бизнес, включително чрез участие в двустранни и международни форуми”, подчерта министър Димитров.

За да привлича туристи и извън летния сезон, страната ни ще залага в програмите на полските туроператори на СПА и балнеотуризма, културното наследство, винените маршрути и зимните спортове. Във Варшава са обсъдени още медийни и бизнес визити, както и включването на български обекти в културния маршрут „Йоан Павел II”.

Снимка: Министерство на туризма

Двете страни ще обменят опит и в туристическото законодателство, като специално внимание е отделено на полския модел за работа на гаранционния фонд за защита на пътуващите. България проявява интерес и към начина, по който Полша събира и анализира статистическите данни в сектора.

Министър Димитров предложи София да бъде домакин на петата българо-полска среща на експертите по туризъм през пролетта на 2027 г. Фокусът на разговорите ще бъде върху въздушната свързаност, подготовката на кадри и използването на изкуствен интелект в туристическите услуги и маркетинга. Като основа за партньорство между университети беше представена учредената във Варна Асоциация на висшите училища, обучаващи кадри за туризма, след като през 2026 г. двама студенти от Университета „Мария Кюри-Склодовска” в Люблин преминаха стаж в хотел в Слънчев бряг.

Снимка: Министерство на туризма

„Искаме да надградим сътрудничеството между университетите и бизнеса с повече стажове, обмен на студенти и преподаватели и съвместни обучения”, посочи Димитров.

Иренеуш Раш получи и покана да участва в глобалния форум за културен туризъм на Световната организация по туризъм към ООН (UN Tourism) и ЮНЕСКО, който ще се проведе в началото на юни 2027 г. в София и Казанлък и ще представи тракийското наследство и традициите на розобера в Розовата долина.