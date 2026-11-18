Гражданите ще могат да съхраняват и представят документи за самоличност и електронни удостоверения директно от мобилния си телефон. Новият български портфейл BG Wallet ще бъде безплатен, а използването му ще е доброволно.

С него хората ще могат по-лесно да ползват електронни услуги и да доказват самоличността си пред институции и частни компании. Няма да се налага всеки път да представят едни и същи документи.

Официалният информационен сайт на BG Wallet вече е достъпен. Там гражданите могат да научат как ще работи портфейлът, какви документи ще могат да съхраняват в него и за какво ще го използват.

Портфейлът ще позволява на хората да заявяват, получават, съхраняват и представят данни за своята самоличност и различни електронни удостоверения. Това ще става чрез мобилен телефон. Услугата ще може да се използва както онлайн, така и при посещение на място в институция или организация.

Очаква се BG Wallet да улесни достъпа до административни, обществени и частни услуги. Ще има възможност за използване и в други държави от Европейския съюз. За бизнеса новата система ще улесни проверката на самоличността на клиентите, дистанционното обслужване и обмена на информация.

Използването на BG Wallet няма да бъде задължително. Всеки гражданин сам ще решава дали да го използва. Издаването и ползването му ще бъдат безплатни. Предвижда се чрез портфейла да може да се използва и квалифициран електронен подпис.

Ще бъдат въведени и правила за защита на личните данни. Гражданите ще имат по-голям контрол върху информацията, която споделят. Предвидени са също сертифициране на портфейлите, контрол върху доставчиците и мерки при откриване на проблеми със сигурността.

„Целта е гражданите да разполагат с удобен, сигурен и безплатен инструмент за управление и удостоверяване на своята цифрова самоличност“, заяви министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев.

Въвеждането на BG Wallet ще стане поетапно. С времето ще се увеличават броят на документите, които могат да се използват, както и услугите и организациите, които ще приемат портфейла.

Информацията за пускането на мобилното приложение и официалните линкове за изтегляне ще бъдат публикувани на wallet.gov.bg.

За да се случи това, България трябва да създаде необходимата законова рамка. Министерският съвет одобри проект на Закон за Европейския портфейл за цифрова самоличност. С него се определят правилата за въвеждането и използването на BG Wallet у нас.

Новият закон ще създаде условия България да се включи в общата европейска система за цифрова самоличност.