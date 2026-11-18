Спасителният център за сухоземни костенурки в село Баня, Бургаска област, има нужда от помощ, за да съхрани своите обитатели през зимата. С най-голяма тежест през студените месеци е разходът за отопление, тъй като животните обитават няколко помещения със самостоятелно електрозахранване. Във всяко помещение работи по една лъчиста и една обикновена електрическа печка, както и комбинирани лампи с топлинно и UV излъчване над всеки съд с костенурки – общо 14 лампи.

Снимка: Спасителен център за сухоземни костенурки

През най-студения зимен месец на миналата година разходът за отопление на костенурките беше 500 евро. С увеличаващия се брой гигантски костенурки се очаква значително повишение на сметките за ток през тази зима. Всички чужди костенурки, както и българските пациенти, които не могат да спят зимен сън, вече са в отопляемите помещения. Те се нуждаят от температура над 25 градуса.

В перспектива се планира изграждане на слънчева система за отопление като най-икономичен, екологичен и независим източник на енергия, подходящ за слънчевите зими в Бургаско. Центърът ще кандидатства за средства за изграждане на хибридна фотоволтаична система от 15 kW и батерия с 20 kWh, която ще позволи достатъчен резерв за съхранение. Докато това се случи, организацията ще трябва да се справя с текущите сметки за ток.

За Спасителния център за сухоземни костенурки

Всяка година Спасителният център за костенурки в село Баня помага на огромен брой болни и ранени костенурки, като ги лекува и освобождава обратно в природата. Броят им е около 200-250 животни годишно. Голяма част от пациентите на центъра са пострадали по пътищата, изгубили са части от тялото си и са останали инвалиди.

Снимка: Спасителен център за сухоземни костенурки

Тяхната съдба е да останат постоянни жители на центъра. Сред тях изобилстват костенурки с липсващ крайник, око или части от корубата. Те не могат да бъдат освободени, защото биха станали лесна жертва на хищниците. Хубавото в техните истории е, че след възстановяването си те създават здраво поколение, което се освобождава в природата. Така животът им, макар и в плен, остава пълноценен.

Освен българските пациенти в центъра живеят и над 70 костенурки от няколко чужди вида. Те произхождат от топли страни, в които няма зима, и през студеното полугодие – за разлика от спящите зимен сън български костенурки – се отглеждат на топло.

Спасителният център е единственият специализиран в опазването на костенурките в България и трети по рода си в Европа. Дейността му се финансира с проекти и дарения. Разходите по изхранване, лечение, транспортиране до мястото за освобождаване, поддръжка и управление на центъра се подпомагат от Предприятието за управление на дейностите по околната среда, ако то е одобрило проект за финансиране с продължителност една година, и то покрива само българските костенурки. След тази една година центърът обикновено остава без средства за издръжка до одобрението на следващия проект. Последният проект приключи на 17 септември и на организацията предстои да се справи със зимните разходи.

Как да помогнем

Всеки, който желае, може да дари средства на центъра, за да могат животните да са на топло през зимните месеци, когато разходите са най-големи, а приходите – на практика никакви. Без нужната топлина животните заболяват, а смъртността от инфекции на дихателните пътища трябва да се сведе до нула.

Банков превод: IBAN: BG75IABG74751004352401, BIC: IABGBGSF, Фондация "Геа Челониа"

Paypal: дебитна или кредитна карта в системата PayPal: https://paypal.me/GeaCheloniaF

Revolut: по ревтаг @kostenurka, с телефонния номер на Спасителния център 0886 913916 или по IBAN: LT583250085561443969, BIC: REVOLT21