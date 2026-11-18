Русия отправи остри въпроси към Нидерландия, след като базирана в страната компания обяви, че нейни ракети са били използвани при украинската атака срещу Кримския мост. Руското посолство в Хага поиска да разбере дали нидерландската държава вече не участва пряко във войната на страната на Киев.

Повод за реакцията стана изявление на оръжейната компания Destinus, според което произведени от нея ракети са изиграли ключова роля при разрушаването на централен пътен участък от съоръжението, свързващо Русия с анексирания Кримски полуостров.

Moscow has been duly informed of the NL involvement. The confession has been well noted. Is The Hague openly joining the conflict? https://t.co/mAhU2S0Jaz — Russian Embassy in NL🇷🇺🇳🇱 (@rusembassynl) November 18, 2026

От компанията твърдят, че нейните ракети са били единствените чуждестранни оръжия, използвани в операцията. По предоставената от Destinus информация първите удари са нанесени в понеделник с ракети „Рута“, които са отслабили конструкцията на моста. Последвалите атаки във вторник са довели до срутването на част от него. Други боеприпаси на производителя са били използвани срещу руските системи за противовъздушна отбрана.

След публичното признание руското посолство в Нидерландия реагира с публикация в социалната мрежа X. „Признанието беше взето под внимание. Хага открито ли се присъединява към конфликта?“, попитаха от дипломатическата мисия, като заявиха, че Москва е информирана за участието на нидерландската компания.

Пред телевизия RTL News от Destinus заявиха, че се гордеят с подкрепата си за украинските въоръжени сили. Според производителя операцията е показала ефективността на ракетите „Рута“ в реални бойни условия.

Компанията отдавна присъства в руски списък с потенциални цели на европейска територия, отбелязва нидерландската медия. От Министерството на отбраната на Нидерландия отказаха да коментират конкретните действия на украинската армия, позовавайки се на необходимостта от запазване на оперативната сигурност. От ведомството уточниха, че производителите на отбранителна техника сами носят отговорност за публичните си изявления.

Нидерландските власти подчертаха още, че Украйна има право сама да определя начина, по който използва предоставеното ѝ военно оборудване, при условие че действията ѝ са съобразени с международното хуманитарно право.

Хага заяви, че няма да промени позицията си под натиска на Москва. Нидерландското министерство на отбраната увери, че страната няма да се поддаде на руски заплахи и ще продължи военната си подкрепа за Украйна, която определя като важна и за собствената си национална сигурност. Кримският мост има ключово значение за руските военни доставки към полуострова и се превърна в една от най-символичните цели на украинските въоръжени сили. Съоръжението беше построено след незаконното анексиране на Крим от Русия през 2014 г. и от началото на пълномащабната инвазия през 2022 г. многократно е ставало обект на атаки.