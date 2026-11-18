Забраната за разплащания в брой между предприятията в строителния сектор беше одобрена на първо четене от парламента. Според Министерството на финансите целта е изсветляване на бранша и ограничаване на прането на пари чрез инвестиции в строителството и имотите.

„Ако беше изцяло за всички фирми, бихме могли да го приемем, но тъй като така, както е разписано, ще засегне само строителния сектор, ние не сме съгласни с това”, заяви инж. Любомир Качамаков от Камарата на строителите в България (КСБ) в ефира на NOVA NEWS.

Той подчерта, че Камарата от години подкрепя усилията на всяко правителство за изсветляване на бизнеса, но определи приетата поправка като безпрецедентна регулация само срещу един бранш. По думите му от сектора нямат обяснение защо са посочени за най-рискови, а към предложението липсват мотиви и анализ.

Логистични проблеми и по-високи разходи за крайния клиент

Промените предвиждат пълна забрана на всякакви плащания в брой между строителни фирми, доставчици на материали и доставчици на услуги. Според Качамаков това ще затрудни сериозно работата, особено за малките фирми, които съставляват над 95% от членовете на КСБ.

Той даде пример с малък обект в село или малък град – ако техническият ръководител трябва да купи няколко торби цимент от местна железария, в която няма ПОС терминал, ще се наложи да прави поръчка с доставка от близкия град. Това означава допълнителни логистични разходи, които в крайна сметка ще бъдат прехвърлени върху крайните потребители.

„Вратичката” от 100 кв. метра и контролът над сивия сектор

Вместо подобни ограничения Качамаков посочи, че законите и процедурите у нас са достатъчно добри, стига контролните органи просто да ги прилагат. Според него майсторите и малките бригади, които работят без фактури, данъци и осигуровки, представляват нелоялна конкуренция за изрядните фирми.

Като конкретно решение той посочи премахването на законовата „вратичка”, която позволява строежи до 100 кв. метра да се изпълняват от нелицензирани фирми с неясен капацитет. По думите му преди години този праг е бил 1000 кв. м и след усилия на КСБ е намален на 100 кв. м.

„Ако тези 100 квадрата станат нула, което е правилният вариант, тогава вече ще има реален ефект за изсветляване на целия този сив сектор от майстори и малки бригадки”, обясни инж. Качамаков и добави, че Централният професионален регистър на строителя гарантира пред клиентите квалификацията на наетите изпълнители.

Преди второто четене на закона от КСБ ще настояват спорната забрана да отпадне, тъй като я смятат за непропорционална и в противоречие с конституционния принцип за равни условия за всички юридически субекти.

Ако върви в тази посока, ние най-вероятно ще вземем някакви други мерки, каквито позволява законът инж. Любомир Качамаков от Камарата на строителите в България

Целия разговор гледайте във видеото.