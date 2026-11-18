Столичната община разширява системата за интелигентно управление на уличното осветление, която през тази и следващата година ще обхване цялата столица. До момента са модернизирани над 700 електрически табла с интелигентни контролери, чрез които се управляват около 35 000 лампи. Предстои обновяването на още 1230 табла, с което ще завърши изграждането на единна система за дистанционен контрол и наблюдение, съобщиха от общината.

„Уличното осветление е част от сигурността на хората и от качеството на живот в града. Затова инвестираме в модернизация, която ни позволява да управляваме цялата система по-ефективно, да предотвратяваме проблеми и да контролираме разходите. За мен доброто управление означава да използваме технологиите, за да решаваме реални проблеми, и вложените публични средства да носят конкретна полза за хората”, каза кметът на София Васил Терзиев.

Повечето от вече обновените табла са в районите „Триадица”, „Младост”, „Лозенец”, „Средец”, „Витоша”, „Панчарево”, „Изгрев”, „Искър”, „Студентски”, „Връбница”, „Надежда”, „Слатина” и „Подуяне”. Работата по първите от тях започна със средства по Националния план за възстановяване и устойчивост, Норвежкия механизъм и от общинския бюджет.

По-бърза реакция при аварии и вграден изкуствен интелект

От общината посочват, че голяма част от случаите на неработещи лампи се дължат на остарели осветителни тела и мрежи. Новата система следи непрекъснато всяко захранващо табло и подава сигнал при технически повреди, необичайна консумация, загуби на енергия или незаконно прикачване към мрежата.

Системата използва вграден изкуствен интелект и алгоритми, които в реално време анализират работата на таблата, напрежението, тока, графиците и отклоненията. Натрупаните данни позволяват на софтуера да предвижда потенциални проблеми и да предупреждава, преди да се стигне до авария. Дистанционното управление дава възможност и часовете на осветление да се настройват прецизно според сезона и времето, което намалява разходите за ток.

Снимка: Столична община

Обновени паркове, подлези и емблематични сгради

През последните години Столичната община е модернизирала алейното осветление в Южния парк и парковете „Заимов” (с над 160 нови стълба), „Свети Никола”, „Тбилиси”, „Баня Лозенец” и „Лагера”. Енергоспестяващо LED осветление е поставено при ремонта на над 22 пешеходни подлеза, включително при Орлов мост, Софийския университет, гара „Подуяне”, ул. „Александър Жендов” и бул. „Ботевградско шосе”.

Изцяло ново осветление е изградено при ремонтите на бул. „Ал. Стамболийски”, ул. „Опълченска”, надлеза при Бакърена фабрика и квартални улици, а чрез гражданските бюджети „Идеи за града” – в междублокови пространства и алеи в „Слатина”, „Красно село”, „Триадица” и „Илинден”. Поставено е и ново художествено осветление за емблематични сгради и паметници, сред които са фасадата и фронтонът на Народния театър „Иван Вазов”, паметникът на Васил Левски, Руската църква „Св. Николай” и храмът „Св. Седмочисленици”.