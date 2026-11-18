Изключително нелепи са шегите на някои опозиционни лидери в ситуация, при която се губят човешки животи и екипажът от Военноморските сили полага усилия за спасяването на пострадалите. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов пред журналисти.

„За дроновете има досъдебно производство. Отговорът на въпроса чии са трябва да даде прокуратурата, не Министерството на отбраната. То не е разследващ орган. Има ли значение чии са, когато представляват заплаха за националната ни сигурност? Няма никакво значение”, категоричен беше министърът.

Стоянов каза, че снимките от последните случаи на нападения срещу кораби са изпратени на всичките ни партньори, но и от тях няма отговор чии са летателните апарати.

На въпроса дали трябва да се свика Консултативният съвет за национална сигурност Стоянов отговори, че това е в правомощията на президента. „Към момента не виждам съществена нужда и разлика от преди един месец. Ситуацията не е по-различна, напрежението в Черно море непрекъснато нараства. От българска страна няма как да вземем повече мерки. Всичко, с което разполагаме, е разположено на брега”, заяви Стоянов. "Много е лесно на хора, които не носят никаква отговорност, да обясянават как може да се унищожи дрон в икономическата зона", каза още министърът.