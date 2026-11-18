Александър Везенков показа защо всички го определят за номер едно на континента

Кой казва, че българите не можем? Че трябва да сведем глава и да се примирим, че другите са по-добри от нас, по-знаещи, по-можещи, по, по, по… Нека се огледаме и помислим отново как звучи отговорът на зададения въпрос. България разполага с най-добрия щангист в света. Карлос Насар чупи рекорд след рекорд, а конкуренцията му развя белия флаг. Не забравяйте, че страната ни е актуален световен вицешампион по волейбол.

Александър и Симеон Николови задават стандарта край мрежата. На Зимните олимпийски игри изгря звездата на Лора Христова и показа защо България има традиции в биатлона. С ръка на сърцето можем да кажем и друго - че най-добрият баскетболист в Европа също е българин. Александър Везенков имаше ключова роля за големия триумф на „Олимпиакос“ в Евролигата през миналия сезон. Гръцкият гранд спечели турнира след победа с 92:85 над „Реал Мадрид“ във финала. За родната звезда това е втори период в Пирея, като беше избран за най-полезен играч на редовния сезон в Евролигата.

Снимка: БГНЕС/ЕПА

SASHA VEZENKOV sends the game to overtime with an IMPOSSIBLE SHOT https://t.co/KRS4BPonyT — Eurohoops (@Eurohoopsnet) November 17, 2026

Но пътят на Везенков до големите му успехи на европейската сцена беше дълъг. През сезон 2023/24 той проби в НБА и опита късмета си в „лигата на извънземните“. На 18 юли 2023 година подписа договор със Сакраменто Кингс на стойност 20 милиона долара. Но не успя да се наложи под ръководството на треньора Майк Браун и записва 42 мача, във всички от които влезе в игра от скамейката.

Година по-късно българинът беше изпратен в „Торонто Раптърс“, но скоро след това двете страни се договориха за прекратяване на контракта му по взаимно съгласие. И така Везенков се завърна там, където всички го боготворят и скандират името му с цяло гърло – „Олимпиакос“. В началото на септември се появиха спекулации в гръцки медии, че към баскетболиста е изпратена оферта от друг отбор в НБА, която Везенков е отклонил, за да продължи да защитава цветовете на гръцкия град.

Снимка: БГНЕС/ЕПА

И така стигаме до вторник, 17 ноември, 2026 година. Когато тежкото крило отново прикова погледите на експерти и фенове от Стария континент. Двубоят противопостави „Макаби“ (Тел Авив) и „Олимпиакос“, като срещата се игра в Лимасол. След драматичен обрат домакините докосваха победата, а часовникът отброяваше 1,4 секунди до края на мача. За всички беше ясно, че гръцкият гранд се нуждае от нещо специално. И всички знаеха кой е човекът за специалните неща. Везенков получи топката в центъра и след светкавично обръщане я изстреля към коша точно преди сирената да огласи залата за край на мача. Миг по-късно кошът на „Макаби“ беше поразен след феноменалната стрелба, присъща за баскетболист от най-висока класа. И сякаш никой в залата не можеше да повярва на очите си. Редовното време приключи, а „Олимпиакос“ изравни резултата с коша на сезона, дело на Везенков. За неутралните фенове това беше огромен подарък – още пет минути баскетбол, в които да наблюдават рецитала на българина. А той не разочарова. Въпреки умората и огромната тежест, паднала на плещите му, Везенков добави още 8 точки в продължението, за да завърши обрата за „Олимпиакос“. Гръцкият гранд спечели с 97:95.

Снимка: gettyimages

Време и за статистика. А числата са красноречиви. За малко над 39 минути на паркета Везенков завърши с 37 точки и 9 борби, като реализира 6 от 10 опита от тройката. Той записа и коефицент на полезно действие 41. Еван Фурние добави 16 точки, 5 асистенции и 3 борби, а другият герой - Кори Джоузеф, завърши с 14 точки и 5 асистенции. Милър-Макинтайър пък допринесе с 6 точки и 6 асистенции, той осигури и ключовия пас към Везенков преди българинът да вкара от центъра.

Клубният рекорд на „Олимпиакос“ за най-много реализирани точки в един мач също се държи от Везенков. В началото на 2025 година той реализира впечатляващите 45 точки в мач срещу Байерн Мюнхен. До онзи момент върховото постижение за гръцкия тим се държеше от Лари Мидълтън, който достигна до 40 точки в мач срещу Задар през вече далечната 1989 година.

Снимка: gettyimages

Треньорът на „Олимпиакос“ Йоргос Барцокас засипа с похвали Александър Везенков след победата срещу „Макаби“. Специалистът посочи българина за водещ играч на континента. „Трябва открито да заявим, че имаме най-добрия баскетболист в Европа и в Евролигата - състезател, който нееднократно е завоювал приза за най-полезен играч. Саша Везенков отново доказа на паркета защо всички го определят за номер едно на континента“, сподели треньорът на „Олимпиакос“ Йоргос Барцокас след края на мача.

Та, кой казва, че българите не можем?