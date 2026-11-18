Над 140 килограма кокаин на стойност близо 10 милиона евро са иззети при проверка на товарен камион на турския граничен пункт „Капъкуле“ край Одрин. Това е най-голямото количество от наркотика, откривано в една пратка на пункта.

Камионът с ремарке пристигнал на граничния пункт от България и бил насочен за щателна митническа проверка. При преминаването през рентгеновата система инспекторите забелязали съмнителен товар, който не фигурирал в придружаващите документи.

Последвало претърсване на превозното средство с участието на специално обучено куче. В различни части на ремаркето митническите служители открили общо 123 пакета, съдържащи 140,970 килограма кокаин.

По оценки на турските власти стойността на иззетата дрога възлиза на около 550 милиона турски лири, или близо 10 милиона евро. От Министерството на търговията определят заловеното количество като рекордно за граничния пункт „Капъкуле“ при единична пратка. По случая е започнало разследване под ръководството на Главната републиканска прокуратура в Одрин, която трябва да установи произхода на наркотика и лицата, замесени в транспортирането му.