През октомври Саудитска Арабия е увеличила добива си на петрол до 10,5 милиона барела дневно. Това е най-високото равнище, отчетено от 2022 г. насам. За първи път от началото на войната световното предлагане на петрол е по-голямо от търсенето. Според МАЕ към момента доставките остават сравнително стабилни, а при липса на нова военна ескалация цените биха могли да се понижат още.

Какви са цените у нас? Според данните на сайта Fuelo бензин А95 е 1,51 евро, а дизелът – 1,84 евро. Отчита се тенденция към поевтиняване в сравнение с 1 ноември.

Не такава е ситуацията при пропан-бутана. На 1 ноември той е струвал 61 евроцента, а в момента е 77 цента. Припомняме, че на 1 октомври беше премахнат неговият акциз.

Темата коментира Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на вносителите и превозвачите на горива. Той посочи, че през последните две седмици Русия има рекорден износ за последните две години. Експертът изрази надежда това да доведе до свръхпредлагане на пазара и цените на нефта, а оттам и на крайните продукти, да тръгнат надолу.

По думите му до края на месеца цените на колонките могат да поевтинеят със 7-8 евроцента, т.е. - бензинът ще бъде около 1,40 евро за литър, а дизелът - около 1,75 евро.

Относно пропан-бутана – там има ръст на цените и заради производствените разходи и заради това, че има недостиг на пазара заради атаките в Черно море. Експертът отбеляза, че на пазара няма достатъчно газ и затова има увеличение с 14 -15 евроцента.

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