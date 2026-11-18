Министърът на културата представи във вторник бюджета за култура, но протестиращи по-късно го определиха като „кризисен пиар с държавни пари”. Отпуснатите средства коментираха режисьорът Борислав Чучков и актьорът Веселин Плачков в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

„Бюджетът за култура все още не е приет, може да има промени. Въпреки всичко това наистина е най-големият бюджет за култура, не казвам обаче, че е достатъчен”, изтъкна Плачков.

„Продължаваме да сме далеч от обещаните пари от всякакви политически партии”, подчерта Чучков.

И двамата се обединиха около мнението, че не могат да винят Евтим Милошев за отпуснатите средства, защото Министерството на културата зависи от Министерството на финансите.

Плачков обърна внимание също, че има спешно нужда от промяна в методиката за финансиране на културните институции. Той настоя министърът и експерти да обсъдят темата.

Целия разговор гледайте във видеото.