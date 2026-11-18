Успя ли властта да обясни готвените промени в Бюджет 2027? Темата коментираха в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS социологът Васил Тончев, пиар експертът Наталия Димитрова и политическият анализатор Мирослав Севлиевски.

„Доста „взривове” се случиха вече, след като се наложи министър-председателят да се извинява за предложения. В крайна сметка, между това, което се предлага, това, което ще влезе в зала, и това, което на второ четене ще мине, обикновено положението е доста „сеизмично”, коментира Наталия Димитрова. „Радев не изневери на старата практика на Борисов да прави бюджет на базата на проба-грешка. Пускаме нещо, виждаме как се реагира на него, правим заден и така. Голяма част от обещанията, с които Радев спечели вота на българите през април, остават в сферата на пожелателното. Нито с 15% се намалиха цените, нито няма да се пипат осигуровките и социалните. Някак си реформа все още е мръсна дума за бюджетите в България”, допълни още Димитрова.

„Хората искат по-евтин живот. Въпросът е този бюджет дали ще решава някакви въпроси. И дали бюджетът ще направи така, че политиците да са по-важни от онази жена във веригите, която поръчва каймата, защото тя има по-голямо влияние от министъра на земеделието и от министър-председателя какво животновъдство има в България. Това е политическият дебат, който е важен и интересен”, каза Мирослав Севлиевски.

„Аз не съм убеден, че в тази си форма бюджетът ще издържи, предвид това колко е тежко международното положение. Според мен критериите в бюджета са на институциите, които го контролират. Първо отвън – европейските институции го приеха с възраженията, че разходната му част би трябвало още да се свие. Работодателите го приеха също с подобни възражения. Профсъюзите не го приеха – те пък са с критики от другата страна”, каза Васил Тонев.

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