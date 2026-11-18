Темата за атакаите срещу кораби в Черно море отекна и в парламента. Опозицията разкритикува властта за липсата на информация и реакция при нападенията.

Част от партиите поискаха спешно свикване на Консултативния съвет за национална сигурност при президента. Те настояха и за повече информация от страна на кабинета за това кой стои зад атаките срещу кораби и какви действия ще предприеме българската държава. Бяха отправени и искания за изслушване на премиера Румен Радев в Народното събрание. Очаква се днес военният министър да отговаря на въпроси на депутатите в Комисията по отбрана и вероятно да даде повече яснота за това кой стои зад нападенията в Черно море.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира ситуацията с потопените кораби така: „Радостната новина от потопените кораби вече е, че със сигурност в дълбините на Черно море има газ. Значи имаме газ и можем да го добиваме. Толкова кораби се потопиха, че вече сме се превърнали в пиратска държава. Пиратите шестват, защото правителството не смее да каже кои са те“. На въпрос какво би направил в подобна ситуация Борисов отговори: „Щях да унищожавам дроновете. Те се движат бавно, когато са по вода. Нищо сложно няма. Това е една бърза лодка. Тя плува отгоре“.

Ивайло Мирчев също отправи критики към управляващите. „За пореден път се снишаваме и прекланяме глави пред Москва. Все още се чудят кои са атакуващите дронове. Премиерът трябва спешно да дойде в Народното събрание на изслушване и да бъде свикано заседание на КСНС“, подчерта съпредседателят на "Демократична България".

Радослав Рибарски от „Продължаваме Промяната“ коментира отсъствието на президента Илияна Йотова и необходимостта от свикване на КСНС. „Да видим дали президентът Йотова е постигнала мир в Камбоджа, за да се върне в България и да свика КСНС. Тези атаки трябва да престанат. След разговорите с Митрофанова има нови, все по-дръзки атаки“, заяви депутатът.