Липсата на пътна маркировка по натоварени шосета създава сериозни предпоставки за катастрофи, особено през зимните месеци, когато видимостта е намалена заради мъгла, дъжд и снеговалеж. За проблема сигнализират от „Пътна полиция“ - Хасково, след извършена проверка на републиканската пътна мрежа в областта. Сред проблемните участъци е пътят към граничния пункт „Маказа“, който се използва както от български, така и от чуждестранни шофьори. На места липсва маркировка, въпреки че трафикът е интензивен, а проблемът не е отскоро.

Кметът на село Конуш Златко Латунов заяви, че сигнализира за проблема институциите още от 2019 година. „Пиша ежегодно - че има липса на маркировка, има липса на пешеходни пътеки при спирките. Вътре в селото е като писта - никой не спазва ограниченията, а вечер е абсурдно да се пътува по този път“, разказва той в "Здравей, България". По думите му при лоши метеорологични условия преминаването става особено опасно.

От „Пътна полиция“ - Хасково съобщават, че при проверка на пътната мрежа са установили липса на маркировка по републиканските пътища I-5, I-8, III-505, III-507, III-597 и II-76. За проблемните участъци са изпратени сигнали до администрациите, които отговарят за тях.

Особено притеснителна е ситуацията по пътя между Хасково и Кърджали, който е основна връзка към "Маказа". Участъкът с проблемна маркировка е с дължина около 20 километра. „Статистиката показва, че за период от две години в района са настъпили 30 ПТП-та. При тях са ранени 18 души, а двама, за съжаление, са загиналите“, заяви инспекторът в „Пътна полиция” - Хасково Николай Каменов.

Униформеният предупреди, че предстоящият зимен сезон допълнително увеличава риска от инциденти. „В комбинация с липсата на маркировка, при евентуална мъгла, силен дъжд или снеговалеж се създават преки предпоставки за настъпване на пътнотранспортни произшествия“, подчерта Каменов.

Само за последните месеци до компетентните институции са изпратени общо пет сигнални писма за проблемния участък. По информация на полицията обаче пътят е в това състояние от години.

От „Пътна полиция“ призовават водачите да шофират с повишено внимание и да съобразяват скоростта си с пътните и метеорологичните условия. При мъгла, дъжд или снеговалеж е важно да се намали скоростта, но спирането на пътното платно е опасно и може да предизвика допълнителен инцидент.

Междувременно от Пътното управление в Хасково информират, че за няколко подобни участъка е възложено полагането на маркировка. Все още обаче няма посочени конкретни срокове за изпълнение на дейностите.

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