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Бразилският футбол загуби една от легендите си. На 94-годишна възраст почина Дино Сани, част от националния отбор, спечелил световната титла през 1958 година. Новината беше съобщена от Бразилската футболна конфедерация.
Бившият полузащитник е сред знаковите имена в историята на бразилския футбол. Освен световната титла със „Селесао“, той достига два пъти до финала на Копа Америка – през 1957 и 1959 година.
Il Milan perde un pezzo della sua storia. Dino Sani, protagonista degli anni '60 rossoneri: uno Scudetto, una Coppa dei Campioni, 78 partite e 20 gol con la nostra maglia. Dino Sani ha contribuito a cambiare un'intera epoca del Milan, lasciando un'impronta che il tempo non cancellerà. Alla sua famiglia e ai suoi cari l'abbraccio commosso del popolo rossonero. Ciao Dino, e grazie per aver fatto grande il Milan.— AC Milan (@acmilan) November 16, 2026
Клубната му кариера преминава през някои от най-големите отбори в Южна Америка и Европа. В Бразилия носи екипите на „Палмейрас“, „Сао Пауло“ и „Коринтианс“, а в Аржентина играе за „Бока Хуниорс“.
A CBF lamenta profundamente o falecimento de Dino Sani, integrante da equipe campeã mundial em 1958, que conquistou a primeira estrela para o Brasil. Dino Sani deixa um legado de conquistas e uma história que será sempre lembrada pelo futebol brasileiro. Nossa solidariedade aos familiares, amigos e admiradores. Descanse em paz, campeão. 🖤— brasil (@CBF_Futebol) November 16, 2026
Между 1961 и 1964 година Сани защитава цветовете на италианския „Милан“, с който печели шампионската титла през 1962 година, а сезон по-късно триумфира и с Купата на европейските шампиони - предшественика на днешната Шампионска лига.
След като прекратява състезателната си кариера през 1968 година, бразилецът се посвещава на треньорската професия. В продължение на повече от две десетилетия води редица престижни клубове, сред които „Фламенго“, „Флуминензе“, „Гремио“, „Интернасионал“, „Палмейрас“, „Коринтианс“, „Бока Хуниорс“ и уругвайския „Пенярол“. Между 1989 и 1990 година е начело и на националния отбор на Катар, а през 1992 година приключва треньорската си кариера.
Редактор: Цветина Петкова