Бразилският футбол загуби една от легендите си. На 94-годишна възраст почина Дино Сани, част от националния отбор, спечелил световната титла през 1958 година. Новината беше съобщена от Бразилската футболна конфедерация.

Бившият полузащитник е сред знаковите имена в историята на бразилския футбол. Освен световната титла със „Селесао“, той достига два пъти до финала на Копа Америка – през 1957 и 1959 година.

Клубната му кариера преминава през някои от най-големите отбори в Южна Америка и Европа. В Бразилия носи екипите на „Палмейрас“, „Сао Пауло“ и „Коринтианс“, а в Аржентина играе за „Бока Хуниорс“.

Между 1961 и 1964 година Сани защитава цветовете на италианския „Милан“, с който печели шампионската титла през 1962 година, а сезон по-късно триумфира и с Купата на европейските шампиони - предшественика на днешната Шампионска лига.

След като прекратява състезателната си кариера през 1968 година, бразилецът се посвещава на треньорската професия. В продължение на повече от две десетилетия води редица престижни клубове, сред които „Фламенго“, „Флуминензе“, „Гремио“, „Интернасионал“, „Палмейрас“, „Коринтианс“, „Бока Хуниорс“ и уругвайския „Пенярол“. Между 1989 и 1990 година е начело и на националния отбор на Катар, а през 1992 година приключва треньорската си кариера.

Редактор: Цветина Петкова

Източник: Боян Денчев, БТА