На фона на нарастващо недоволство сред съдебните служители министърът на правосъдието Николай Найденов организира среща с представители на ръководството на съдебната власт. Основната тема на разговорите са възнагражденията и предвидените средства за работещите в съдилищата и прокуратурите в проектобюджета за 2027 г.

В срещата участват представляващият Висшия съдебен съвет Боян Магдалинчев, председателят на Върховния касационен съд Галина Захарова, изпълняващият функциите председател на Върховния административен съд Ваня Анчева и изпълняващият функциите главен прокурор Магдалена Лазарова. Поканени са и ръководителите на двете организации, представляващи съдебната администрация.

Разговорите се провеждат след поредица от протестни действия срещу заложеното в бюджета увеличение на заплатите с 5% и намеренията за ограничаване на средствата за облекло. За много служители тези допълнителни плащания представляват съществена част от годишните им доходи.

„Зад това гише стои човек“

Междувременно съдилища и прокуратури в страната осъмнаха с черно-бели плакати с посланието „Зад това гише стои човек. Зад този човек стои семейство“. Акцията е част от инициативата „Невидимите в съдебната система“, която започна от Софийската районна прокуратура и постепенно получи подкрепа в цялата страна.

След протестните действия на 13 ноември, когато празни столове символизираха опасността от напускане на служители, организаторите насочват вниманието към хората, без които ежедневната работа на правосъдието би била невъзможна. Сред участниците са деловодители, съдебни секретари, призовкари, архивари, експерти и технически служители. Те настояват за по-високи основни възнаграждения, съобразени с натовареността, квалификацията и отговорностите им.

„Не искаме привилегии. Искаме справедливо заплащане и причина да останем“, заявяват организаторите.

Правителството обеща да запази заплатите и средствата за облекло

На фона на недоволството премиерът Румен Радев увери в началото на правителственото заседание, че няма да бъдат намалявани заплатите, пенсиите, социалните плащания и средствата за облекло на учители, съдебни и други държавни служители. От инициативата „Невидимите в съдебната система“ определиха обещанието като положителен сигнал, но подчертаха, че очакват то да бъде подкрепено с конкретни решения в бюджета.

„Да не ни отнемат е необходимо. Да оценят труда ни справедливо е целта“, посочиха инициаторите.

Те настояват не само за запазване на сегашните плащания, но и за трайно увеличение на основните заплати, което да задържи опитните кадри и да направи професията привлекателна за младите хора.

Протестната кампания продължава, както и националната подписка, започнала по инициатива на служители от Софийската районна прокуратура. Организаторите искат техни представители да участват пряко в обсъжданията за възнагражденията и условията на труд.

Акциите се провеждат без прекъсване на обслужването на гражданите. „На работните си места сме. Искаме да останем. Но повече не можем да си позволим да бъдем невидими“, заявяват съдебните служители.