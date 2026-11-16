Пореден случай на агресия срещу медицински специалист. Лекар от Спешното отделение на болница „Св. Пантелеймон“ в Ямбол е бил нападнат от пациент, докато се опитвал да му окаже помощ. Медикът получил травма на главата и загубил съзнание след нанесените удари. Д-р Никола Ангелов е сред първите, оказали помощ на пострадалите при верижните катастрофи на автомагистрала "Тракия".

Пациентът, който го нападнал, потърсил медицинска помощ заради болки в крака. Дежурният тогава д-р Ангелов му разяснил, че е необходимо да бъде направена рентгенова снимка, за да се установи дали има счупване. Според медика случаите на агресия срещу медицински специалисти в болницата са ежедневие, поради което колегите му вече се притесняват да работят в спешното отделение. „Обясних му, че ако наистина има фрактура, не трябва да ходи, защото костта може да се размести и състоянието му да се влоши. След това той просто скочи и ме удари. Първо веднъж, а после продължи“, разказа д-р Ангелов.

По думите на директора на болницата д-р Панайот Диманов нападението било внезапно, докато пациентът се намирал на медицинското легло. „Пациентът става и му нанася два много тежки удара в лицето. При първия съзнанието му се замъглява, а след втория пада на земята в безсъзнание“, обясни д-р Диманов. В резултат на нападението лекарят получил травма на главата. Случаят е поредният пример за насилие срещу медицински специалист по време на изпълнение на служебните му задължения.