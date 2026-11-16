Арестуваха 23 души в Турция за участие в схема за измами с обещания за брак с български гражданки. Заподозрените са установени при мащабна полицейска акция в 15 окръга на страната, проведена под ръководството на прокуратурата в град Текирдаг.

Разследването започнало след подадени сигнали от потърпевши, привлечени с обещания за брак с жени от България. Впоследствие схемата се разрастнала, като измамниците се представяли за служители на реда. Те убеждавали жертвите си, че „бъдещите им съпруги“ са замесени в международно пране на пари, тероризъм и измами. След това, под предтекст за "тайни операции", ги принуждавали да превеждат суми по различни банкови сметки.

В рамките на разследването е установено, че първоначално по конкретни случаи жертвите са превели над 1,9 милиона турски лири (близо 35 000 евро). При последващите проверки е разкрит общ финансов оборот от 724 милиона лири (над 13 милиона евро), като придобити от престъпната дейност средства били превеждани в чужбина чрез криптоактиви и различни портфейли за съхранение.

Иззети са много цифрови материали и документи. След приключване на разследването в полицията задържаните са предадени на съдебните власти, като шестима от тях са в ареста за постоянно по обвинения в „квалифицирана измама“ и „шантаж“, а останалите 17 са освободени под съдебен контрол.