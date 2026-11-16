Мащабна спасителна операция се проведе в българската изключителна икономическа зона на Черно море, след като товарен кораб подаде сигнал, че потъва. Инцидентът е на около 40 морски мили югоизточно от нос Калиакра, съобщиха от Министерството на транспорта.

Сигналът за бедствие бе получен в 9:15 ч. в Морския спасителен координационен център във Варна. Той е изпратен от екипажа на товарния кораб BETUL 8, който съобщава, че плавателният съд потъва. Към района незабавно бяха насочени четири военни кораба от Противоминната военноморска група в Черно море (MCM Black Sea). Два от тях са български, един е румънски, а четвъртият - турски.

На борда на бедстващия кораб имаше 12-членен екипаж. BETUL 8 плава под флага на Сомалия и изпълнявал курс от румънския град Тулча към Египет. По първоначална информация плавателният съд превозва близо 3 тона насипна пшеница.

Малко по-късно стана ясно, че всички са успешно евакуирани и качени на борда на вертолет, който се отправи към Морска вертолетна авиобаза “Чайка”. Екипи на ГД „Гранична полиция“ и Центъра за спешна медицинска помощ ще поемат моряците. По информация от екипажа на вертолета евакуираните са в добро общо състояние. Няма тежко пострадали, но хората са премръзнали.

В спасителните действия се включиха и Военновъздушните сили. Предвидено е два хеликоптера „Кугър“ и самолет Су-25 да извършат въздушно наблюдение и разузнаване на района на инцидента. Операцията се координира от Главна дирекция „Аварийно-спасителна дейност“ към Изпълнителна агенция „Морска администрация“.