Холивуд отпразнува в неделя кариерите на актрисата Глен Клоуз и режисьора Ридли Скот по време на ежегодните награди на Управителния съвет на американската Академия за кинематографично изкуство и наука – едно от първите събития в сезона на филмовите награди=

Клоуз и Скот бяха сред петимата изявени представители на киноиндустрията, удостоени с почетни награди „Оскар“ на галавечеря, на която присъстваха актьори от най-висока класа – от Том Круз до влиятелната двойка Зендая и Том Холанд.

Glenn Close gives a special shoutout to Los Javis while accepting her Honorary Oscar. She expressed in spanish her gratitude for being part of LA BOLA NEGRA. “Thank you so much for including me in your brilliant film.” ❤️ https://t.co/zjqY3elPiN — La Bola Negra Updates (@LaBolaNegraHQ) November 16, 2026

79-годишната Глен Клоуз никога не е печелила „Оскар“ въпреки осемте си номинации за роли във филми като „Светът според Гарп“, „Голямото замръзване“ и „Фатално привличане“.

Снимка: Getty Images

Актрисата сподели, че никога не се е тревожила дали името ѝ ще бъде извикано по време на церемониите за връчването на наградите „Оскар“.

„Винаги съм смятала, че най-голямата чест е да бъда в тази зала. Затова да бъда тук и сега, заобиколена от хора, които неизменно са ме вдъхновявали, чиято работа е била опора и предизвикателство за мен като актриса и ме е карала да искам да бъда по-добра, е най-голямата чест от всички възможни“, каза Глен Клоуз.

Glenn Close is now officially an Oscar-winning actress. An 8-time nominee, she has been awarded an honorary Academy Award. https://t.co/qPpkThYu4L — Film Updates (@FilmUpdates) November 16, 2026

Джон Малкович, който играе заедно с нея в „Опасни връзки“, представи Клоуз като „неуморима, много умна, малко загадъчна“. Той я нарече още „велика актриса, която знае точно какво прави и всеки път дава 100% от себе си“.

Сред публиката имаше множество актьори, режисьори и други представители на филмовата индустрия, които се надяват да си осигурят номинация за „Оскар“ догодина. Сред тях бяха Том Круз и екранният му партньор в „Дигър“ Джон Гудман.

Сред гостите бяха също Тимъти Шаламе – звездата от предстоящия филм „Дюн: Част трета“, заедно с приятелката си Кайли Дженър, Педро Паскал, Джулиан Мур, Оливия Уайлд, Андрю Гарфийлд, както и режисьорът на „Одисея“ Кристофър Нолан.

Звездата на „Одисея“ Мат Деймън представи 88-годишния режисьор Ридли Скот – четирикратно номиниран за „Оскар“ и създател на високо оценени филми като „Пришълецът“, „Телма и Луиз“, „Блейд Рънър“ и „Гладиатор“.

Деймън си спомни съвместната си работа със Скот по „Марсианецът“. През по-голямата част от снимките актьорът е сам с режисьора и снимачния екип. Той сподели, че работата с Ридли Скот е била „като да те изстрелят от оръдие“. „Нищо не може да се сравни с усещането, когато всички гребат в една и съща посока, а на руля стои майстор“, каза Мат Деймън. „Вече беше време да го видим с „Оскар“ в ръка“, допълни актьорът.

Ридли Скот прие наградата си чрез видеопослание и отдаде почит на покойния си брат Тони Скот, режисьор на „Топ Гън“ и други филми.

„Поласкан съм и се гордея, че получавам тази награда, но я приемам и от името на Тони. Неговата великолепна работа със сигурност би заслужила това признание“, каза Ридли Скот.

С отличия на Академията бяха удостоени също аниматорът на „Дисни“ Флойд Норман и продуцентките Памела Кофлер и Кристин Вашон.

91-годишният Норман започва своята 65-годишна кариера през 1956 г., когато става първият чернокож аниматор в „Уолт Дисни Анимейшън Стюдиос“, като участва в създаването на „Спящата красавица“, „Мери Попинз“, „101 далматинци“ и „Книга за джунглата“, отбелязва Асошиейтед прес.

Вашон и Кофлер получиха наградата „Ирвинг Г. Талбърг“, ставайки първият женски продуцентски екип и първите независими продуценти, удостоени с отличието, сред предишните носители на което са кинодейци от ранга на Дейвид Селзник, Уолт Дисни, Самюъл Голдуин и Сесил Б. Демил.

Наградите на Управителния съвет на американската Академия за кинематографично изкуство и наука често се присъждат на артисти с изключителна кариера, които не са получили „Оскар“ в конкурентна категория. Някои печелят почетната награда, а скоро след това получават и конкурентен „Оскар“, както се случва с големите холивудски актьори Хенри Фонда и Пол Нюман през 80-те години на миналия век.