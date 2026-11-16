Йеменските бунтовници хути продължават настъплението и вече са на едва няколко десетки километра от Аден, където е базирано международно признатото правителство на страната. В отговор на офанзивата на подкрепяните от Иран бунтовници, йеменските проправителствени сили обявиха, че се оттеглят от района в непосредствена близост до стратегическия проток Баб ел-Мандеб, като оставят контрола в ръцете на хутите.

Целта на изтеглянето е прегрупиране и защита на временната столица Аден. Това отстъпление обаче ще даде на проиранските бунтовници по-голяма възможност за натиск върху световното корабоплаване. Протокът Баб ел-Мандеб е един от най-важните и натоварени маршрути в света за глобална морска търговия на суровини и стоки.