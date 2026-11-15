Проектът на бюджета за 2027 година влиза за разглеждане в парламента другата седмица. Предварително от опозицията вече призовават план-сметката да бъде изтеглена и редактирана, дори с риск за забавяне на процедурата. Чуха се и заплахи за протести.

„Тя в един момент ще прегрее. Един реотан нажежаваш, нажежаваш - това ще се случи и с икономиката и дълговата спирала ще е ужасна. И тогава ГЕРБ като алтернатива ще трябва да се справя. Затова нека стоят колкото се може по-дълго, за да се убедят хората колко са сгрешили, но не толкова дълго, че да е непоправимо”, коментира председателят на ГЕРБ Бойко Борисов.

„Бюджетът не става, той трябва да бъде оттеглен и след като бъде оттеглен, трябва да бъде вкаран наново с 3% дефицит. Имаме пълна готовност да излезем с хората на площада”, заяви Ивайло Мирчев от ДБ.