Високопоставен командир на военното крило на „Хамас“, участвал в планирането и ръководството на нападението от 7 октомври 2023 г., е бил убит при израелски въздушен удар в Ивицата Газа. Това съобщиха от палестинската групировка, цитирани от Sky News.

Военното крило на „Хамас“ - бригадите „Ал Касам“, обяви, че 53-годишният Самир Абу Юнис, командир на бригадата в Рафах, е загинал в събота.

Израелската армия също потвърди смъртта му. По нейни данни ударът е бил нанесен през нощта в южната част на Ивицата Газа. Абу Юнис е ръководил бригадата в Рафах, след като предшественикът му Наел Абу Обейд е бил убит на 15 септември.

Медицински екипи съобщиха, че Абу Юнис е загинал при въздушен удар, насочен срещу него на улица в района на Мауаcи, близо до Хан Юнис. При атаката има и ранени.

Според „Хамас“ Абу Юнис се е присъединил към военното крило на организацията през 1991 г. и преди да поеме командването на бригадата в Рафах, е заемал няколко висши оперативни длъжности в района.

Погребението му е насрочено за неделя следобед в Хан Юнис.