Актьорът Филип Буков призова хората да даряват кръв регулярно, а не само след тежки инциденти, когато болниците отправят спешни апели. В ефира на „Събуди се“ Буков разказа, че самият той го прави на всеки три-четири месеца и си отбелязва датите в календар.

Повод за разговора стана тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“, след която актьорът призова повече хора да дарят кръв. По думите му от кръводарителските центрове имат постоянна нужда от доброволци.

„Тези акции не са лоши, проблемът обаче е, че те регулярно имат нужда от кръводарители. Идеята е това да не бъдат някакви спонтанни акции при форсмажор, а хората да свикнат, че на всеки четири-пет месеца трябва да даряват. Поне веднъж годишно е хубаво да се кръводарява“, обясни актьорът.

Той разказа, че поддържа контакт с екипите на кръводарителските центрове в София и Варна, където също дарява кръв. Именно оттам го потърсили с молба да отправи призив към хората след катастрофата. Подобна кампания той си спомня и след трагедията в Кочани.

„Аз нямам никакъв такъв проблем. Тренирам същия ден, нахранвам се, отивам, дарявам и още на следващия ден се чувствам добре. Даже никакъв дискомфорт не изпитвам“, каза той. Актьорът припомни, че хората на трудов договор имат право на два дни отпуск при кръводаряване.

Буков коментира и публичните си изяви, включително подкрепата си за един от кандидатите по време на президентските избори. Той призна, че откритото заявяване на политически позиции му е донесло и негативни реакции от част от последователите му.

Със сигурност една част от хората, които са ме харесвали, вече не ме харесват. Обаче аз мога да намеря диалог със всеки. Тези, които просто те обиждат, там е трудна работа Филип Буков

Според него човек трябва да има позиция по обществените въпроси и да не се страхува да я изразява.

„Когато човек, особено мъж, мине една определена възраст, той трябва да вземе някакви позиции в обществото. Аз заставам зад едни или други каузи, зад едни или други хора. Моите убеждения са такива. Иначе се получава, че си безгласна буква, че си слабохарактерен, че си нагаждач според това откъде духа вятърът“, каза Буков.

Актьорът разказа и за предстоящия юбилеен 150-и спектакъл на „Петък вечер“, който ще се играе на 25 ноември в зала 1 на НДК. Буков определи сцената в НДК като най-голямата, на която може да се играе театрален спектакъл или стендъп шоу. По думите му мащабът е респектиращ и кара актьорите да се мобилизират повече.

Той коментира и опасенията, че в голяма зала контактът с публиката е по-труден. Според него форматът на „Петък вечер“ позволява общуване със зрителите, а част от актьорите слизат от сцената и се движат между редовете.

Целия разговор гледайте във видеото.