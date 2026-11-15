Стотици хора излязоха на протест в Барселона с искане за освобождаването на четирима души, арестувани след безредици по време на демонстрация срещу жилищната криза. Протестът се проведе в сряда вечерта, а задържането на четиримата предизвика остра реакция от организаторите.

Инициатор на днешната демонстрация беше Организацията на наемателите (COSHAC). Тя премина без сериозни инциденти, съобщиха от каталунската полиция. Според организаторите в шествието са участвали хиляди души. Градската полиция обаче оценява броя им на около 700.

Четиримата задържани са обвинени в повреждане на имущество, нападение над полицаи и нарушаване на обществения ред. Съдът е постановил те да останат в ареста без право на освобождаване под гаранция. От COSHAC обявиха, че ще обжалват решението.

Говорителката на организацията Марта Есприу определи арестите като „политически мотивирани и явно репресивни“. Според нея задържането е опит да бъдат отслабени социалните движения в страната.

Властите в Каталуния също коментираха безредиците. Премиерът Салвадор Иля заяви, че в демонстрацията са се включили членове на „анархистки и радикални антисистемни групи“, които са искали да предизвикат хаос.

Министърът на вътрешните работи Нурия Парлон нарече участниците в безредиците „шепа престъпници“, занимавали се с вандализъм. Началникът на каталунската полиция Силвия Ката също ги определи като представители на радикални и антидържавни движения.

В същото време все още няма официална информация за политическата принадлежност на задържаните. Според говорител на полицията разследването не е установило нови данни за мотивите им.

Още в деня на безредиците журналисти и синдикални представители съобщиха за възможно участие на крайнодесни групи.

Протестите в Барселона са част от по-широкото недоволство срещу жилищната криза в Испания. Темата предизвика и сериозно политическо напрежение преди предсрочните парламентарни избори, насрочени за 29 ноември.

Лидерът на опозицията Алберто Нунес Фейхо и партията „Вокс“ разкритикуваха общата стачка и протестите на синдикатите и организациите на наемателите. Фейхо обвини премиера Педро Санчес, че използва жилищната криза за политически цели.

До напрежението се стигна, след като предложението на правителството за по-силна защита на наемателите не получи подкрепа в парламента заради съпротивата на дясната опозиция.