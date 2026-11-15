Депутатите приеха единодушно на първо четене промени, с които се въвеждат данъчни облекчения за разходи за спорт, спортна екипировка и частни уроци на деца.

Всяка седмица Кристин чака с нетърпение края на училищните часове, за да отиде в любимата си школа по народни танци. Момичето посещава заниманията от първи клас, вече четири години. Майка ѝ води на танци и нея, и сестра ѝ.

„Доста хубава идея е. Това е голяма помощ за всички семейства и повече деца може да се възползват“, смята майката Върбина Георгиева.

Сред основните критики към първоначалните текстове беше изискването родителите да пазят касовите бележки за направените разходи в продължение на години, за да могат да ги декларират пред данъчните власти.

Вносителите от „Прогресивна България“ заявиха, че между първо и второ четене ще предложат промени, които да облекчат процедурата.

„Тази мярка има за цел да стимулира младите родители и децата. Нейната цел не е да гони родителите и да ги преследва за едно данъчно облекчение от 200 евро. Нещата ще бъдат добре прецизирани, за да могат родителите да са спокойни и да използват тази социална придобивка по най-добрия начин“, заяви Здравко Марков от „Прогресивна България“.

По думите му друга цел на промените е да се изсветли дейността на бизнеса. Той посочи, че някои школи и доставчици на частни уроци работят без да отчитат приходите си.

Христо Иванов ръководи школа по народни танци в Монтана от 12 години. Той обяснява, че и досега предупреждава родителите да пазят документите за плащанията.

„Сега ги предупреждаваме да си пазят документите на годишна база. Нищо няма да им попречи да ги задържат при себе си, ако им ги поискат“, казва Иванов.

След гласуването на промените интересът сред родителите се е увеличил. Ръководителят на школата вече е получил първите запитвания за новото данъчно облекчение.

„Новината веднага беше посрещната приятно от родителите. Веднага има запитвания“, допълва той.