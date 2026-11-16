АПИ с предупреждение за шофьорите, които пътуват по автомагистрала „Тракия“ през днешния ден. От 07:30 до 17:00 часа ще се извършат частични ремонти на асфалтовата настилка, като временно ще се ограничи преминаването по активната и аварийната лента в участъка от 139-и до 141-и километър в посока Бургас.

Трафикът ще се осъществява в изпреварващата лента. От АПИ призовават шофьорите да спазват правилата и ограниченията на скоростта.