Снимка: iStock, илюстративна
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АПИ с предупреждение за шофьорите, които пътуват по автомагистрала „Тракия“ през днешния ден. От 07:30 до 17:00 часа ще се извършат частични ремонти на асфалтовата настилка, като временно ще се ограничи преминаването по активната и аварийната лента в участъка от 139-и до 141-и километър в посока Бургас.
Трафикът ще се осъществява в изпреварващата лента. От АПИ призовават шофьорите да спазват правилата и ограниченията на скоростта.
Редактор: Габриела Павлова