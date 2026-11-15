В Шотландия имаше голям протест срещу плановете за строеж на центрове за данни за изкуствен интелект. Хиляди се събраха на шествие в Единбург срещу шума, щетите върху околната среда, загубата на работни места и други потенциални опасности.

Редица компании имат желание да строят центрове за данни в Шотландия. Някои от проектите са огромни. Сред тях е и този, който трябва да бъде построен в бивша атомна електроцентрала и да се захранва от хиляда мегавата мощност.

„Тези центрове за данни за изкуствен интелект биха оказали огромно въздействие както върху местните общности, така и на национално ниво, затова хората са силно обезпокоени от тези планове и настояват шотландското правителство да им даде възможност да изразят мнението си, преди да бъдат взети каквито и да е решения”, коментира Ким Прат, активистка и организатор на протеста.