Тази неделя в рубриката „Историите на Мария Йотова” ви срещаме с Бетани Хюз - британски историк, писател и телевизионен водещ. Наскоро тя беше в България за представянето на книгата си „Седемте чудеса на античния свят” и филма „България: Земята на розите“. Следващата пролет ще се върне тук за снимки на нови филми за страната ни, която вижда по начин, който е наистина вълнуващ. Местата, за които разказва във филмите си, са посещавани от хиляди хора годишно.

„София е град, в който културата наистина има значение. Хората все още четат книги, интересуват се от поезия и музика. Като историк знам, че не можем да оцелеем без култура, а тук виждам, че тя е жива. Столицата ви е уникална в сравнение с много други градове. Миналото физически присъства навсякъде. Посветихме филм на София като един от великите градове на света. Снимали сме и две предавания за съкровищата на България. Идвала съм много пъти за различни проучвания и съм прекарала доста време в страната“, разказа Бетани Хюз.

И сподели, че във филмите, заедно с екипа ѝ, се опитват да се съсредоточат върху добрите новини от историята, защото хората чуват лоши новини всеки ден. Търсим примери, които да обогатяват зрителите, но се надяваме и да ги забавляват. Оставяме във филмите всички спонтанни моменти. Ако нещо се обърка, го запазваме“, допълни историкът.

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Според историка връзката с миналото и културното наследство е особено важна именно в трудни времена. Тогава хората инстинктивно търсят красиви стари сгради, в които да бъдат заедно и да се чувстват в безопасност.

„Помните ли локдауна по време на COVID пандемията? През първия ден хората се обаждаха на приятелите си, на втория се запасиха с тоалетна хартия и консерви, а на третия започнаха да споделят поезия и песни в социалните мрежи. Тогава мислехме, че светът ще свърши, но въпреки това отново отделихме време за историята. Това е абсолютно необходимо за човешкото здраве“, разказва Бетани Хюз.

Тя отбелязва, че българите изглеждат горди с миналото си – нещо, което според нея е важно за съхраняването на историческата памет и културната идентичност.

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