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Мъглата може много успешно и точно да се прогнозира. Има редица описани методи как се прогнозира и в България се прогнозира много точно. Но магистрала „Тракия“ е дълга 400 км от София до Бургас, няма как за всяка една точка да се прогнозира каква видимост ще има. Можеш, но трябва да имаме нужните апаратури и нужните хора, които да го направят. Това каза в "Събуди се" климатологът Симеон Матев.
По думите му там, където се образува мъглата при трагичния инцидент, е едно от местата, където често се образува мъгла. "Причините са няколко. Една от тях е, че наблизо минава река Тунджа, която е така богата на влага и при подходящи условия много бързо насища въздуха и се образува мъгла", подочи той.
"Във вторник, когато стана инцидентът, проблемът беше, че през нощта валя дъжд, който допълнително вкара допълнителна влага. След това се изясни, въздухът започна да изстива и комбинацията влага – изстиване на въздуха винаги води до мъгла", посочи климатологът.
Той коментира и проучвания относно мъглата в Щатите. "Там е установено, че 1% от случаите с катастрофи стават при мъгла, но мъглата не е причината за тях. Те не казват кое е причината. Просто е отбелязано, че катастрофата е станала при мъгла. Но смъртните случаи са 2%", каза Матев.
"В щата Луизиана през 2023 г. 156 превозни средства се сблъскват във верижна катастрофа. В Унгария преди 3 години имаше 49 на едно място. Това е при мъгла, само че проблемът е, че там и в двете големи катастрофи жертвите са много по-малко, отколкото при нас", добави той.
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Редактор: Ивета Костадинова