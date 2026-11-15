Искам да подчертая, че никой в България не ме е принуждавал да правя каквото и да било. Тук получих помощ, грижа и подкрепа. Усещам подкрепата на целия български народ и тя ми дава сили всеки ден. Това написа Ива Михайлова в социалните мрежи. Тя заяви, че не желае да бъде част от политически спорове и няма да коментира повече по тази тема.

„За мен най-важното в момента е да се възстановя напълно. Лекувам се и правя всичко възможно, за да мога отново да стъпвам нормално на краката си. Моля ви, оставете ме да се лекувам спокойно”, апелира младата жена.

Припомняме, че срещу Михайлова, която притежава българско и северномакедонско гражданство, се води съдебно дело за участие в пътен инцидент с фатален изход. През октомври 2025 г. властите са отнели паспортите ѝ и са ѝ забранили да напуска Кочани. Името ѝ е било включено и в списъка на лицата със забрана за напускане на Северна Македония.

На 12 октомври стана известно, че Михайлова се намира на българска територия. Същия ден тя беше приета в столичната болница „Пирогов“, а случаят предизвика дипломатическо напрежение между София и Скопие.

След прибирането си у нас Михайлова и адвокатът ѝ Николай Димитров заявиха, че са преминали през официален граничен пункт, като тя е представила документите си за самоличност, издадени от двете държави. Македонското вътрешно министерство обаче твърди, че подобно преминаване не фигурира в информационната система на граничните власти. Впоследствие, по искане на прокуратурата, съдът в Кочани постанови 30-дневно задържане под стража, а Михайлова беше обявена за международно издирване.