Семейство от горнооряховското село Поликраище вече 20 години развива едно по-различно земеделие – отглежда и култивира екзотични гъби. Но как оцеляват тези производители без субсидии и помощ от държавата?

Антония Койчева е компютърен специалист, но проблеми със зрението я принуждават да се откаже от тази професия преди две десетилетия. И заедно със съпруга си започват ново начинание.

Реализирането на пресни гъби не е основното в бизнеса на семейство Койчеви, тъй като те са нетрайни. Отглеждат и малко зеленчуци, които комбинират с гъбите.

„Нямаме помощи от държавата. Работим по 16-18 часа на ден. Реализацията става с предлагане, звънене, питане, ходения, доставки”, обясни Антония.

Антония и семейството й се опитват да задържат крайната цена ниска за сметка на нарастващите разходи. Причината - повече клиенти да си позволят пресни и домашни гъби.

„Цената се отразява много. Миналата година беше 7 лв. килограмът, сега е 7 евро. Поскъпнаха материалите за производство на самите чували. Оттам насетне слагаме горивата. Караме го на линията на оцеляването”, разказа още жената.

Така, несигурността и вносът на гъби, предимно от Полша, поставят на карта един малък семеен бизнес, който залага на качеството и екзотиката при отглеждането на гъби. И го прави въпреки липсата на каквото и да било подпомагане.