Любов, женитба и послания, скрити в българските шевици. В миналото орнаментите по народните носии са разказвали истории за живота и вярванията на жените. Днес 30-годишният Петър Кирилов се опитва да разгадае тяхната символика и я представя в изложба в галерия „Сан Стефано“ в София.

Сред интересните образци са капанските бойчета. Те имат специално значение за всяко семейство, а според традицията няма две напълно еднакви. Момичето бродирало своя елемент от празничната риза седмица преди сватбата. В първата брачна нощ го показвало на съпруга си. Вярвало се, че така той ще може да я разпознае и в отвъдния свят, за да бъдат отново заедно във вечността.

Изложбата представя малко познати орнаменти и историите зад тях. Петър Кирилов е докторант по фолклористика, а интересът му към българските традиции започва още в детството. Той разказва, че е израснал с народните песни, фестивалите и съборите, а съхраняването на българското народно творчество приема като своя мисия.

Според него е важно да бъдат запазени както старите шевици, така и историите, които те разказват. Кирилов смята, че познанието за тях трябва да бъде предадено на младите поколения, за да се съхранят българските традиции и народната памет.

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