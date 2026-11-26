Солистите на Русенската опера Глория и Иван Пенчеви от дует „Аморе“ представят новия си албум „Под луната“. В него са включени 14 авторски песни, а към заглавната вече има и видеоклип, заснет в Палермо, Сицилия.

Изпълнителите споделят, че „Под луната“ е вторият им самостоятелен албум, по който са работили в продължение на четири години. „Смятаме, че песните са много красиви и ще бъдем щастливи, ако те стигнат до сърцата на хората и ги докоснат“, казват те.

Двамата остават верни на това да продължат да изпълняват песни, които са запеваеми, шлагерни, с красива и ярка мелодия и хубав, смислен текст.

Повече гледайте във видеото.