Снимка: Стопкадър, NOVA NEWS
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Солистите на Русенската опера Глория и Иван Пенчеви от дует „Аморе“ представят новия си албум „Под луната“. В него са включени 14 авторски песни, а към заглавната вече има и видеоклип, заснет в Палермо, Сицилия.
Изпълнителите споделят, че „Под луната“ е вторият им самостоятелен албум, по който са работили в продължение на четири години. „Смятаме, че песните са много красиви и ще бъдем щастливи, ако те стигнат до сърцата на хората и ги докоснат“, казват те.
Двамата остават верни на това да продължат да изпълняват песни, които са запеваеми, шлагерни, с красива и ярка мелодия и хубав, смислен текст.
Повече гледайте във видеото.
Редактор: Ивета Костадинова