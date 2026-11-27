Най-малко четирима души са загинали днес при руски атаки в северната част на Украйна.

Трима души са загинали при нападение срещу търговски обект в Нижин в Черниговска област. Според полицията седем души са ранени.

Русия е атакувала и Житомирска област. Областният управител Виталий Бунечко заяви, че в град Малин е загинал един човек, а 12 са ранени. Според него атаката е била насочена срещу цивилен обект.

Към момента няма подробности относно вида на използваното оръжие.

През целия ден украинските военновъздушни сили издадоха множество предупреждения за атаки с дронове и в двата региона.