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Най-малко четирима души са загинали днес при руски атаки в северната част на Украйна.
Трима души са загинали при нападение срещу търговски обект в Нижин в Черниговска област. Според полицията седем души са ранени.
Русия е атакувала и Житомирска област. Областният управител Виталий Бунечко заяви, че в град Малин е загинал един човек, а 12 са ранени. Според него атаката е била насочена срещу цивилен обект.
Към момента няма подробности относно вида на използваното оръжие.
През целия ден украинските военновъздушни сили издадоха множество предупреждения за атаки с дронове и в двата региона.
Редактор: Ивета Костадинова