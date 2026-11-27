Олимпик (Марсилия) са заплашени от санкции за безредиците на техния стадион. В дисциплинарния правилник на УЕФА има дълъг списък с потенциални наказания.

Те започват от глоби, минават през мачове без публика и стигат чак до присъждането на служебни загуби и изваждане от турнира.

Повече за погрома в Марсилия разказва в „Интервюто в Новините на NOVA“ специалният пратеник на NOVA в Марсилия Ясен Деянов, който коментираше мача на самия стадион, а в събота в „Събуди се“ гост ще бъде изпълнителният директор на „Левски“ Даниел Боримиров.

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